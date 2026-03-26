В России запретили распространение фильма "Господин Никто против Путина"

В России суд запретил распространение фильма "Господин Никто против Путина". Решение принято в Челябинске.

По мнению прокуратуры, кино выражает "негативное отношение к государственной власти и президенту". Решение о запрете распространения принял Центральный райсуд Челябинска.

Фильм состоит из материалов, собранных педагогом-организатором Карабашской средней школы Павлом Таланкиным. В марте картина получила "Оскар" как лучший документальный фильм, пишет "Ъ".