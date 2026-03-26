В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за коров с поддельными документами

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело за нелегальную схему поставок скота и оборот мясной продукции в Свердловской области. Проверка Россельхознадзора выявила организацию, легализующую на своей площадке крупный рогатый скот неизвестного происхождения с поддельными ветеринарными и товаросопроводительными документами.

"Согласно данным компонента "Меркурий" ФГИС "ВетИС" ВСД были оформлены ветеринарным врачом другого региона от лица хозяйствующего субъекта, официально заявившего об отсутствии договорных отношений с вышеуказанной компанией", - рассказали в пресс-службе ведомства.

За 2025 год и два месяца 2026-го организация завезла в область 5,9 тыс. голов крупного рогатого скота из порядка 20 регионов страны. При этом, на площадке отсутствовали надлежащие условия для убоя и разделки скота, документов на приобретение животных не было, а финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась из-за того, что юрлицо находилось в процессе банкротства.

При этом в личном кабинете организации в компоненте "Меркурий" ФГИС "ВетИС" ветеринарный врач гасил подложные входящие ВСД на скот и оформлял транспортные ВСД на мясную продукцию в адрес заинтересованной торговой фирмы. После этого мясная продукция направлялась в социальные учреждения, компании розничной торговли и на продовольственные рынки 37 регионов страны, включая Свердловскую область.

Россельхознадзором в компоненте "Меркурий" были заблокированы все операции, аннулированы ВСД, приостановлена деятельность предприятий и ответственных лиц, вовлеченных в оборот скота неизвестного происхождения.

Отметим, что в одном из городов Свердловской области был введен карантин по пастереллезу, ставшему причиной массового убоя скота в других регионах. Из-за этого на Среднем Урале были введены ограничения на вывоз сырого молока. 20 марта стало известно, что ограничения сняты в 24 муниципалитетах

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале из-за карантина и перепроизводства молока вводят дополнительные меры по его переработке. Начиная с 11 февраля молочные заводы региона ежедневно перерабатывают в среднем 2 тысячи 112 тонн молока вместо 1 тысячи 580 тонн. А федеральные торговые сети увеличили присутствие молочной продукции местных заводов на своих полках.