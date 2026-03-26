Товарооборот России и Казахстана почти достиг 30 млрд долларов

Россия и Казахстан практически вышли на торговый оборот в 30 млрд долларов. Об этом сообщила "КП" со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Премьер-министр отметил, что страны планировали достичь таких показателей гораздо позже, но в реальности подошли к этой цифре намного быстрее.

Российские компании активно вкладывают деньги в экономику соседа: объем инвестиций из России в Казахстан также составляет почти 30 млрд долларов. Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал эти результаты уникальными. Он подчеркнул, что за время сотрудничества Москва и Астана успешно завершили 122 крупных совместных проекта общей стоимостью 25 млрд долларов.

В завершение встречи Михаил Мишустин призвал казахстанских бизнесменов активнее инвестировать в российские проекты. Глава российского кабмина предложил партнерам расширять кооперацию и запускать новые совместные производства в различных отраслях. Стороны уверены, что тесное взаимодействие поможет и дальше укреплять экономические связи между двумя государствами.

