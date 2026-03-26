Минздрав разрешит пересадку кожи: новые правила вступят в силу с 2026 года

Министерство здравоохранения России расширяет перечень объектов, которые врачи могут использовать для трансплантации. Ведомство подготовило специальный акт и опубликовало его на официальном портале нормативных документов. Теперь в этот список войдут кожа и ее отдельные слои - эпидермис и дерма. Чиновники дополнили документ новым пунктом под номером 28, который официально разрешает медикам работать с этими тканями.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Минздрав установил срок работы этого приказа до 1 сентября 2031 года. Такое решение поможет врачам проводить высокотехнологичные операции и восстанавливать кожные покровы пациентов. Ранее законодательство не содержало четких формулировок по поводу использования кожи как объекта для пересадки, но теперь министерство создало для этого необходимую правовую базу. Эти изменения позволят специалистам легально заготавливать и применять биоматериал в российских больницах в течение ближайших пяти лет.

Сообщалось, что в России создадут специальный перечень стратегически значимых лекарств, который обеспечит больницы и аптеки всем необходимым для профилактики и лечения болезней. В этот список войдут жизненно важные препараты, вакцины, кровезаменители, растворы для капельниц и обезболивающие.