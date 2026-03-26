В Саратовской области предотвращена атака двух БПЛА на военный аэродром

В Саратовской области предотвращён теракт. Его подготовку вменили 53-летнему мужчине.

По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины. Злоумышленник получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА. В результате преступник должен был изготовить самодельные взрывные устройства и с помощью двух беспилотников атаковать военный аэродром. За это ему пообещали 1,5 млн руб.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. Началось расследование, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.