В Екатеринбурге утвердили проведение выставки "Иннопром" и форума "Города России"

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о подготовке и проведении международной промышленной выставки "Иннопром" и общероссийского форума стратегического развития "Города России" в 2026 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, "Иннопром" состоится в уральской столице с 6 по 9 июля. Традиционно площадкой для мероприятия, посвященного новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности, станет "Екатеринбург-ЭКСПО".

В свою очередь, десятый форум "Города России" примет руководителей федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов и профильных структурных подразделений администраций городов. Кроме этого, в Екатеринбурге ждут представителей бизнеса и науки, а также экспертов из других стран. Форум пройдет 26 и 27 ноября в конгресс-центре МТС Live Hall.

