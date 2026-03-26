В Красноуфимске поймали подростка за рулем машины, купленной по цене телефона

В Красноуфимске госавтоинспекторы поймали подростка без водительских прав за рулем собственного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

23 марта инспекторы ДПС остановили ВАЗ-2114 с 17-летним водителем. Оказалось, что парень, скрыв от родителей, продал свой телефон, а на вырученные средства приобрел автомобиль, после чего сразу сел за руль.

В отношении подростка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", а также протокол по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ за управление транспортом со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Автомобиль задержали и поместили на специализированную стоянку.

Материалы уже передали в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы, подростку грозит постановка на учет. Несмотря на то, что покупка и управление автомобилем были совершены в тайне от родителей, их также могут привлечь к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей на недопустимость подобных фактов. Допуск несовершеннолетнего к управлению транспортным средством является грубым нарушением законодательства, которое может повлечь необратимые последствия. Контроль за досугом детей и исключение доступа к ключам от автомобилей — прямая обязанность законных представителей.