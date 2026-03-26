В Красноуфимске поймали подростка за рулем машины, купленной по цене телефона

26 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Красноуфимске поймали подростка за рулем машины, купленной по цене телефона

В Красноуфимске госавтоинспекторы поймали подростка без водительских прав за рулем собственного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

23 марта инспекторы ДПС остановили ВАЗ-2114 с 17-летним водителем. Оказалось, что парень, скрыв от родителей, продал свой телефон, а на вырученные средства приобрел автомобиль, после чего сразу сел за руль.

В отношении подростка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", а также протокол по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ за управление транспортом со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Автомобиль задержали и поместили на специализированную стоянку.

Материалы уже передали в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы, подростку грозит постановка на учет. Несмотря на то, что покупка и управление автомобилем были совершены в тайне от родителей, их также могут привлечь к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей на недопустимость подобных фактов. Допуск несовершеннолетнего к управлению транспортным средством является грубым нарушением законодательства, которое может повлечь необратимые последствия. Контроль за досугом детей и исключение доступа к ключам от автомобилей — прямая обязанность законных представителей.

Теги: Красноуфимск, подросток, вождение, автомобиль, телефон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети