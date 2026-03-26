Пилот рухнувшего в Дагестане вертолёта не умел управлять бортом

Пилот вертолёта Ка-226, рухнувшего в Дагестане в 2025 г., не умел управлять вертолётом.

В отчёте Межгосударственного авиационного комитета говорится, что причиной происшествия стало сочетание нескольких факторов. Одним из них является отсутствие у командира борта соответствующей профессиональной подготовки и навыков в пилотировании вертолёта.

Вертолёт Ка-226 упал 7 ноября 2025 г. в районе поселка Ачи-Су. У него во время полёта загорелся двигатель. Также рассматривалась версии с ошибкой пилота. В сети появилось видео падения. Видно, что он на большой скорости врезается в землю, из-за чего подламывается хвост. Затем он упал в море, снова набрал высоту, потерял управление и упал уже окончательно.