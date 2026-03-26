Новые правила денежных переводов: что изменится для россиян с 1 апреля

В России с 1 апреля вступают в силу новые правила перевода денежных средств. Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили пояснила РБК, что эти изменения носят технический характер. Государство внедряет их, чтобы улучшить национальную платежную систему и подтянуть ее до международных стандартов.

Теперь закон требует указывать в реквизитах более подробные сведения. Компании и банки должны вписывать свое название полностью или использовать официальное сокращение. Обычные граждане теперь обязаны указывать фамилию, имя и отчество целиком. Индивидуальные предприниматели будут вносить полное имя и свой правовой статус. Для тех, кто занимается частной практикой, правила еще строже: помимо ФИО, им нужно указать вид деятельности и ИНН.

Поле "назначение платежа" теперь должно содержать максимально ясную информацию. Сюда входят названия товаров или услуг, даты и номера договоров, а также данные товарных документов. На все описание банк выделяет не более 210 знаков. Также в документах появится новая графа - "фактический плательщик". Ее нужно заполнять, если деньги за человека отправляет кто-то другой, например, бухгалтер по доверенности. В этом случае придется указать данные реального плательщика, его ИНН, КПП или полное имя.

Параллельно юристы предупреждают о рисках блокировки счетов из-за неосторожных слов. Глава Центра правопорядка Александр Хаминский отмечает, что банковские программы автоматически проверяют сообщения, которые люди пишут друг другу при переводе. Систему могут насторожить не только подозрительные термины, но даже шутки. Также банк может заблокировать карту, если решит, что человек использует личный счет для бизнеса. Эксперты советуют не писать в комментариях фразы вроде "оплата за товар", "аренда", "заказ" или "оплата услуг", чтобы банк не принял обычный перевод за коммерческую выручку.

Ранее платежная система Visa прекратила обслуживание карт Белагропромбанка, Белгазпромбанка и белорусского Альфа-банка на территории Европейской экономической зоны и Великобритании из-за санкций. Теперь клиенты этих организаций не могут снимать наличные, оплачивать покупки в магазинах или пользоваться зарубежными онлайн-сервисами, включая такси и доставку еды, если платежи проходят через европейские финансовые центры.

