Путин наградил замгубернатора Югры орденом "За заслуги перед Отечеством"

Заместитель губернатора Югры - директор департамента по управлению государственным имуществом Светлана Петрик награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, передает корреспондент Накануне.RU.

Указ подписал президент России Владимир Путин 20 марта 2026 года.

Как следует из документа, награда присуждена "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Светлана Петрик получила пост замгубернатора в 2025 году. До этого, с 2023 года она возглавляла департамент по управлению государственным имуществом. На работу в правительство округа пришла в качестве заместителя департамента экономического развития в 2022 году. С 2018 по 2022 год Петрик возглавляла управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута.