Все частные клиники Среднего Урала отказались от проведения абортов

Каждая частная клиника в Свердловской области приняла решение отказаться от проведения абортов. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.

В министерстве также отметили, что решение клиник было добровольным.

Ранее в областном минздраве сообщали о сокращении абортов на территории региона за последние пять лет - с 23 тыс. 75 в 2020 году до 13 тыс. 96 - в 2025-м. До этого сообщалось, что в свердловских больницах хотят привлекать священников для отговаривания женщин от прерывания беременности.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил не вмешиваться в жизнь российских женщин, когда речь идет об абортах. По его словам, россиянки должны сами решать, с кем обсуждать такие решения.