Роскомнадзор замедляет Telegram

На Урале судят женщину, напавшую на магазин с топором

Жительница уральского города Серов готовится предстать перед судом. Ее обвиняют в хулиганском нападении с топором на магазин и уничтожении имущества.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в феврале этого года: пьяная женщина, взяв дома топор, пришла в магазин в поселке Восточный Серовского района для приобретения алкоголя. Ей не понравилось поведение продавца, которая, как ей показалось, разговаривала "на повышенных тонах".

Покупательница вышла из себя и в присутствии работников точки стала наносить удары топором по холодильникам и витринам, в которых находились продукты и спиртное, а также переворачивать их. Сотрудники убежали в помещение склада, а затем покинули магазин через запасной ход, вызвав полицию.

В результате действий хулиганки были уничтожены и приведены в негодность товарно-материальные ценности на сумму около 260 тысяч рублей. Сейчас ее уголовное дело направлено на рассмотрение в Серовский районный суд.

Напомним, что в данный момент женщина находится под арестом, срок которого истекает 1 апреля.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.02.2026 16:16 Мск На Урале суд арестовал женщину, которая разнесла магазин топором

