В России будет только один национальный мессенджер

В России статус национального мессенджера получит только одно приложение. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Депутат считает, что стране не нужны другие подобные площадки, и предлагает сосредоточить все усилия на развитии единого сервиса.

Парламентарий объяснил свою позицию заботой о безопасности пользователей. По его мнению, появление сразу нескольких национальных мессенджеров создаст идеальные условия для мошенников. Горелкин подчеркнул: чем больше в системе официальных программ, тем легче преступникам маскироваться под них и обманывать людей. Поэтому он призывает выбрать одну платформу и навести в ней "максимально серьезный порядок".

Вместо запуска новых проектов депутат предлагает отрабатывать лучшие практики защиты данных именно в рамках этого единого мессенджера. Горелкин уверен, что такая стратегия поможет создать по-настоящему безопасную цифровую среду. Концентрация ресурсов на одном приложении позволит государству быстрее внедрять современные системы безопасности и эффективнее бороться с сетевыми угрозами.

Ранее Минцифры России направит дополнительные 15 млрд рублей на модернизацию системы фильтрации трафика, чтобы к 2030 году увеличить ее мощность в два с половиной раза - до 954 Тбит/с. Роскомнадзор планирует использовать это оборудование на сетях операторов связи для блокировки запрещенных ресурсов и защиты от DDoS-атак.