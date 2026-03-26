В России будет только один национальный мессенджер

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

В России будет только один национальный мессенджер

В России статус национального мессенджера получит только одно приложение. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Депутат считает, что стране не нужны другие подобные площадки, и предлагает сосредоточить все усилия на развитии единого сервиса.

Парламентарий объяснил свою позицию заботой о безопасности пользователей. По его мнению, появление сразу нескольких национальных мессенджеров создаст идеальные условия для мошенников. Горелкин подчеркнул: чем больше в системе официальных программ, тем легче преступникам маскироваться под них и обманывать людей. Поэтому он призывает выбрать одну платформу и навести в ней "максимально серьезный порядок".

Вместо запуска новых проектов депутат предлагает отрабатывать лучшие практики защиты данных именно в рамках этого единого мессенджера. Горелкин уверен, что такая стратегия поможет создать по-настоящему безопасную цифровую среду. Концентрация ресурсов на одном приложении позволит государству быстрее внедрять современные системы безопасности и эффективнее бороться с сетевыми угрозами.

Ранее Минцифры России направит дополнительные 15 млрд рублей на модернизацию системы фильтрации трафика, чтобы к 2030 году увеличить ее мощность в два с половиной раза - до 954 Тбит/с. Роскомнадзор планирует использовать это оборудование на сетях операторов связи для блокировки запрещенных ресурсов и защиты от DDoS-атак. 

Теги: сервис, мессенджер, Max


