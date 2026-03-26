Две тюменские экологические инициативы - в Топ-100 проектов России, представленных на Азиатско-Тихоокеанском форуме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Международное признание получили "Бульвар воды" и "Музей воды". Их представил МИД России на 13-м Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию в Бангкоке.

"Бульвар воды" - это благоустроенное общественное пространство площадью более восьми тысяч квадратных метров. Тротуары из брусчатки и асфальтобетона соединяют несколько функциональных зон, где каждый может найти себе занятие по интересам. На игровых пространствах для детей установлено современное и безопасное оборудование. В центре — зона отдыха для детей и взрослых с информацией об истории тюменского водопровода. Украшением бульвара стал "сухой" фонтан. Он создан в Восточном административном округе Тюмени в 2024 году. Проект посвящен 160-летию первого в Сибири водопровода.

"Музей воды" - это первый в Сибири музей воды. Он был открыт в 2025 году, его уже посетили более 10 000 человек.

Оба проекта реализовала компания "Росводоканал Тюмень". Как подчеркнули в департаменте ЖКХ Тюменской области, помимо внедрения современных технологий очистки воды, это предприятие занимается реализацией общественно значимых проектов, направленных на формирование у людей бережного отношения к водным ресурсам.