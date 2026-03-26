В центр Киева стянули войска

В правительственном квартале Киева огромное количество военных и полицейских. Об этом заявил бывший замкомандующего сил спецопераций генерал Сергей Кривонос.

Он сказал, что никто не знает, кто эти люди и что они там делают. Такие действия обязательно должны быть одобрены Радой, но этого не было. Самый главный вопрос - кто и от кого защищается.

Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что около 60 депутатов не хотят приходить в Раду из-за угроз избиений и провокаций, будто бы готовящихся против них в правительственном квартале. А "показательное избиение" депутатов планируют устроить, чтобы вынудить их принять законопроект о повышении налогов для продолжения финансирования от МВФ, который депутаты не хотят принимать, потому что их в конце концов сделают крайними. Угрожают же депутатам люди, приближенные к Зеленскому и его офису.

Пока законопроект о повышении налогов подвис. Но МВФ дал понять, что его принятие обязательно для продолжения финансирования правящего режима.



