Пользователей сети предупреждают о фейке о смене статуса Урала

В сети распространяется недостоверная информация о новом статусе Урала, а именно, преобразовании Свердловской области в Уральскую Республику. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают с региональным управлением ФСБ.

Злоумышленники распространяют приказ якобы за подписью президента РФ Владимира Путина, а также фейковую новость якобы от имении одного из федеральных СМИ. Аналогичную информацию публикуют и про Татарстан.

"Зафиксирована массовая рассылка на электронную почту региональных редакций СМИ Свердловской области. Злоумышленники проводили ее от имени ведущего информационного агентства. В действительности данный пресс-релиз СМИ не направлялся. Эти сообщения являются заведомо ложной провокацией, направленной на создание социальной напряженности и дестабилизацию обстановки в регионе", - сообщает "Антитеррор Урал".

Граждан просят не доверять непроверенным источникам, так как преступники зачастую создают схожие адреса электронных почт, отличающиеся одним символом.