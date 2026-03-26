26 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

РЖД запускает сотни дополнительных поездов на майские праздники

Российские железные дороги значительно расширяют график движения на период весенних каникул, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос путешественников. Согласно официальному анонсу перевозчика в соцсетях, с конца апреля по середину мая на ключевых внутренних и зарубежных маршрутах появятся дополнительные составы. В частности, в интервале с 30 апреля по 11 мая усилят сообщение между Москвой и такими городами, как Самара, Уфа, Саратов, Нижний Новгород и Оренбург, а из Ростова-на-Дону организуют прямые рейсы до горного курорта Роза Хутор.

Международный сегмент также получит усиление: между Санкт-Петербургом и Минском начнет курсировать дополнительный состав №249/250. Особое внимание традиционно уделено связи между двумя столицами. На линии Москва - Петербург с 27 апреля вводится пятая пара скоростных поездов "Аврора" №739/740, которые будут отправляться через день. Кроме того, в пиковые праздничные даты некоторые высокоскоростные "Сапсаны" станут сдвоенными, что позволит перевозить в два раза больше пассажиров за одну поездку.

Специалисты РЖД прогнозируют, что максимальный наплыв пассажиров на вокзалах придется на 30 апреля и 8 мая, а массовое возвращение домой ожидается 3 и 11 мая. Представители компании пообещали в реальном времени отслеживать динамику продаж. При необходимости оператор готов оперативно добавить новые вагоны к существующим составам или вывести на линии еще больше резервных поездов, чтобы обеспечить местами всех желающих отправиться в поездку.

Для любителей событийного туризма в праздничном расписании предусмотрены специальные тематические маршруты. Пассажирам станут доступны круизы "Ко Дню Победы", "Жемчужина Кавказа" с отправлением из Москвы и Тюмени, а также поездки на "Уральском экспрессе" и туры по "Золотому кольцу". Всего за две праздничные недели поезда дальнего следования выполнят свыше 10,5 тысячи рейсов, что поможет россиянам комфортно спланировать свой отдых в любой точке страны.

Ранее сообщалось, что российские туристы все чаще предпочитают личные автомобили для поездок по стране: около 80% граждан планируют такие поездки в 2026 году.

Теги: туризм, ржд, путешествия


