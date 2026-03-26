26 Марта 2026
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер поблагодарил волонтеров Южного Урала: Каждый из вас вкладывает силы и душу в нашу общую Победу

В семинаре-совещании с некоммерческими организациями, волонтерскими объединениями и гражданскими активистами Челябинской области, которые оказывают поддержку военнослужащим специальной военной операции и членам их семей, принял участие губернатор Алексей Текслер.

Встречу глава региона начал со слов благодарности активистам.

«Сегодня в этом зале люди, которые в самый ответственный для страны момент проявили истинную любовь к Родине, силу духа, высочайшую самоотдачу. Многие из вас не по долгу службы, а по зову сердца помогают участникам специальной военной операции и их семьям. И каждый из вас вкладывает свои силы и душу в нашу общую Победу», - сказал Алексей Текслер.

За время проведения СВО волонтерское и добровольческое движение на Южном Урале пополнилось многими неравнодушными людьми, а актив движения составляет порядка 150 тысяч жителей области.

Формирование и отправка гуманитарных грузов в зону боевых действий идет в постоянном режиме. Продолжается поддержка подшефных муниципалитетов на новых территориях - Волновахи, Ясиноватой и Авдеевки. Оказывается помощь жителям Белгородской и Курской областей. Южно-уральцы работают в госпиталях, организуют мероприятия для детей военнослужащих, оказывают адресную помощь семьям участников СВО.

Как сообщил глава региона, в эту работу в Челябинской области сейчас вовлечены порядка 350 волонтерских и общественных объединений. Координирует деятельность региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, в структуре которого 43 муниципальных штаба.

«Вместе с партнерами актив штабов оказывает комплексную поддержку семьям военнослужащих, включая решение социально-бытовых, юридических, медицинских и психологических вопросов. Также на местах формируют и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, объем которой с 2022 года превысил 7 тысяч тонн», – обратил внимание Алексей Текслер.

Вклад региона в поддержку СВО высоко оценивается на федеральном уровне. Так, по итогам международного форума гражданского участия в Москве Челябинская область вошла в тройку лучших регионов страны по оказанию волонтерской помощи в зоне спецоперации.

«В Челябинской области волонтёрство сегодня является не просто социальной активностью, а глубоко личным выбором каждого, кто стремится сделать мир добрее и справедливее. Моё внимание, как участника СВО и руководителя НКО, привлекают, в первую очередь, волонтёрские организации, оказывающие помощь участникам СВО и членам их семей. Сейчас многие молодые люди вовлекаются в добровольческие инициативы через помощь участникам СВО и их семьям: собирают гуманитарные грузы, организуют психологическую и бытовую поддержку, участвуют в патриотических проектах. Волонтёрство сегодня - это, несомненно, вклад в реальное, ощутимое добро, которое побеждает безразличие», - подчеркивает депутат Законодательного собрания Челябинской области, учредитель Некоммерческого фонда помощи участникам вооруженных конфликтов «Солидарность ветеранов-общественников» Александр Заозёров.

Крайне важная работа в регионе ведется по сбору грузов для военнослужащих. Всего с  2022 года за счет средств областного бюджета было закуплено и передано около 5 тысяч единиц различного оборудования и имущества: квадрокоптеры и FPV-дроны, системы радиоэлектронной борьбы, антидроновые ружья, генераторы, специальные автомобили, квадроциклы, радиостанции, тепловизоры, мобильные медицинские кабинеты и другое необходимое оборудование. На данный момент челябинцы оказали помощь 62 воинским подразделениям.

За счет областных средств отремонтирован окружной военный клинический госпиталь Минобороны, в котором лечат военнослужащих. Благоустроена территория, прилегающая к медучреждению, закуплено новое медицинское оборудование.

Волонтерские организации региона также активно включились в работу по реабилитации возвращающихся с фронта ветеранов. Так, в марте этого года в Челябинске стартует проект «Уральская волна», благодаря которому 10 бойцов СВО пройдут реабилитацию через занятия в бассейне. Это ветераны, которые столкнулись с тяжелыми травмами, ампутациями, перенесшие инфаркты и инсульты.

Проект был поддержан грантом губернатора Челябинской области. Он включает несколько важных направлений реабилитации бойцов, получивших тяжелые травмы.

«Для мужчин с ампутациями или последствиями инсульта вода— это шанс заново научиться управлять своим телом», — прокомментировала руководитель проекта, директор некоммерческой организации «Плавать Может Каждый» Оксана Бабина.

На площадке встречи – семинара с активистами Алексей Текслер вручил восемнадцати волонтерам Благодарственные письма губернатора Челябинской области. Среди награжденных – руководители общественных объединений и благотворительных фондов, организаторы гуманитарных миссий, активисты муниципальных штабов, представители образовательных организаций и предприятий, а также волонтерские сообщества, которые ежедневно помогают бойцам и их близким.

Теги: алексей текслер, волонтеры, сво, благодарственные письма, активисты южного урала


    Услуга ремонт meizu с гарантией качества в Санкт-Петербурге