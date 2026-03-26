Алексей Текслер побывал с рабочим визитом на соцобъектах Кунашакского округа

В рамках рабочей поездки в Кунашакский муниципальный округ губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии открытия нового Дома культуры, осмотрел строительство ледовой арены и побеседовал с врачами районной больницы.

Новый Дом Культуры «Куяш» в селе Большой Куяш открывали торжественно.

«У Дома культуры замечательная название – «Куяш», что означает «солнце». Я хотел бы, чтобы это солнце ярко светило, чтобы здесь были эмоции детей и взрослых, и хочу пожелать всем ярких творческих событий, чтобы здесь развивалось творчество, которым пропитана вся Челябинская область», – обратился к участникам мероприятия губернатор.

И подчеркнул символичность открытия нового учреждения культуры в Год единства народов России.

Напомним, поручение о строительстве нового Дома культуры губернатор дал после обращения жителей села к главе региона. Стройка началась летом 2025 года. Программа возведения современных Домов культуры в Челябинской области реализуется по инициативе губернатора Алексея Текслера в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Общая площадь возведенного в Куяше ДК 612 кв. метров, есть летняя эстрада площадью 42,5 кв. метров, зрительный зал на 200 мест, гримерная, костюмерная, два помещения для занятий, зал хореографии, помещение для охраны, технические помещения. Здание оборудовано газовым отоплением, централизованным водоснабжением, системой водоотведения и электроснабжением. Прилегающая территория уже благоустроена.

Начинка Дома культуры самая современная. В новом учреждении культуры будут организованы 7 клубных формирований и коллективов.

«Клуба в нашем селе не было более двадцати лет. Поэтому открытие такого прекрасного дворца культуры для всех нас просто шикарное событие! Для нас Дом культуры очень важен. Слов не хватит, чтобы описать, насколько всё получилось шикарно!» – поделилась с челябинскими журналистами эмоциями заведующая детским сектором Дома культуры села Большой Куяш Зарина Теплякова.

В рамках мероприятия по открытию нового ДК Алексей Текслер вручил знак отличия «Семейное счастье» супругам Атесовым, которые прожили в браке 51 год, воспитали троих детей. Знак отличия «Семейное счастье» учрежден в Челябинской области по инициативе главы региона в Год семьи.

После открытия Дома Культуры губернатор побывал на строительстве круглогодичной ледовой арены на стадионе «Кунашакский» в селе Кунашак, которая возводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Строители сообщили главе региона, что на данный момент завершено сооружение каркаса здания, проведен монтаж наружных инженерных сетей отопления, водоснабжения и водоотведения. Установлена трансформаторная подстанция, смонтировано ограждение катка (борта). Завершается устройство многослойной конструкции – так называемого «пирога» ледового катка.

Руководитель детской спортивной школы «Саулык» Денис Сафин провёл для Алексея Текслера экскурсию по объекту, отметив, что таких спортсооружений нет ни в одном селе региона.

«Стоимость его по контракту – 515 миллионов. Готовность на сегодняшний день составляет 84 процента. Срок сдачи объекта – первое июля 2026 год», – рассказал Денис Сафин.

Губернатор акцентировал внимание на том, что новый объект станет частью формирующегося в Кунашаке при активном участии администрации муниципального округа единого спортивного кластера.

«Хочу поблагодарить администрацию Кунашакского муниципального округа, здесь активно организован подвоз детей со всего района для занятий спортом. Это правильный подход, ведь такая инфраструктура создается именно для того, чтобы дети могли заниматься здесь на постоянной основе», - подчеркнул Алексей Текслер.

И добавил, что уже в этом году на стадионе «Кунашакский» планируется провести крупное спортивное событие регионального уровня – сельскую летнюю спартакиаду «Золотой колос». К ее началу планируется завершить строительство ледовой арены.

Третьим соцобъектом, на котором побывал в ходе рабочей поездки глава региона, стала районная больница в селе Кунашак.

За последние годы в Кунашакском муниципальном округе много сделано для обновления медицинской инфраструктуры. Закуплены автомобили скорой помощи, отремонтированы 10 объектов здравоохранения и построены 5 новых ФАПов. В 2021–2025 годах для районной больницы было приобретено более 400 единиц оборудования. В том числе – телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс, маммограф, система эндоскопической визуализации, две универсальные системы ультразвуковой визуализации. Больнице также выделены субсидии из областного бюджета на приобретение оборудования и мебели для медучреждений в деревнях Карагайкуль и Султанаево.

Сейчас ключевой проблемой больницы является вопрос кадров. Алексей Текслер поручил в ближайшее время организовать выезд рабочей группы регионального минздрава, чтобы изучить ситуацию и совместно с коллективом найти пути решения.

«Необходимо использовать все действующие механизмы, в том числе программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», развивать телемедицину, которая уже включена в систему ОМС, организовывать выезды врачей-специалистов в районную больницу. Если говорить о кадрах на перспективу, то одно из ключевых направлений – это целевое обучение. Время быстро идет, поэтому заниматься этим нужно уже сейчас», – подчеркнул Алексей Текслер.

Подводя итоги рабочей поездки в Кунашакский муниципальный округ, Алексей Текслер обозначил как ключевые задачи по здравоохранению, газификации, дорожной инфраструктуре, ЖКХ, спорту и развитию экономики территории.