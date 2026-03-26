Детей на семейном образовании могут обязать проходить промежуточные аттестации

26 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Образование В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Детей на семейном образовании могут обязать проходить промежуточные аттестации

Дети на семейном образовании (СО) будут обязаны сдавать промежуточную аттестацию. Такой законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он был внесен в Госдуму Брянской облдумой в конце 2025 года.
Согласно закону об образовании, общее образование может быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их (семейное образование и самообразование). Выбор остается за родителями с учетом мнения ребенка. Закон не предусматривает обязанности сдавать регулярные аттестации, хотя фактически в регионах дети на СО ее проходят. Обычно один или два раза в год в школе или других организациях проходится аттестация по всем предметам.

Минпросвещения считает, что отсутствие регулярных проверок знаний ребенка - это плохо и может поставить под угрозу результаты государственной итоговой аттестации - ОГЭ и ЕГЭ. Нужно регулярно сдавать аттестации, чтобы приучать ребенка к этому делу и помочь в дальнейшем избежать стрессовых ситуаций.

При этом комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства ранее законопроект не поддержал.

По данным властей, число детей на семейной форме обучения выросло за год на 14 тыс. человек, или на 17%, достигнув почти 100 тыс. человек. Данных об уровне знаний детей на СО нет.

Теги: образование, дети, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети