Детей на семейном образовании могут обязать проходить промежуточные аттестации

Дети на семейном образовании (СО) будут обязаны сдавать промежуточную аттестацию. Такой законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он был внесен в Госдуму Брянской облдумой в конце 2025 года.

Согласно закону об образовании, общее образование может быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их (семейное образование и самообразование). Выбор остается за родителями с учетом мнения ребенка. Закон не предусматривает обязанности сдавать регулярные аттестации, хотя фактически в регионах дети на СО ее проходят. Обычно один или два раза в год в школе или других организациях проходится аттестация по всем предметам.

Минпросвещения считает, что отсутствие регулярных проверок знаний ребенка - это плохо и может поставить под угрозу результаты государственной итоговой аттестации - ОГЭ и ЕГЭ. Нужно регулярно сдавать аттестации, чтобы приучать ребенка к этому делу и помочь в дальнейшем избежать стрессовых ситуаций.

При этом комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства ранее законопроект не поддержал.

По данным властей, число детей на семейной форме обучения выросло за год на 14 тыс. человек, или на 17%, достигнув почти 100 тыс. человек. Данных об уровне знаний детей на СО нет.