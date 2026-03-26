Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре суд признал законным лишение гражданства РФ мужчины, родившегося в Сургуте

Сургутский городской суд признал законным прекращение гражданства Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

Суд рассмотрел административное дело по иску местного жителя к УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре о признании незаконным решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Было установлено, что истец, родившийся и постоянно проживающий в Сургуте, полагал, что является гражданином Российской Федерации по рождению. В детстве его матерью, в связи с оформлением заграничного паспорта, было подано заявление о получении гражданства, которое было присвоено в установленном порядке.

31 июля 2025 года УМВД России по ХМАО-Югре было принято решение о прекращении гражданства истца на основании подпункта "а" пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Основанием для этого послужила судимость истца за совершение особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Не согласившись с решением миграционного органа, истец обратился в суд, настаивая на том, что приобрел гражданство по рождению, а также указывая на нарушение оспариваемым решением его права на семейную жизнь.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что оспариваемое решение вынесено уполномоченным органом в рамках предоставленной компетенции. Процедура принятия решения соблюдена, а основания для прекращения гражданства, предусмотренные Федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации", объективно подтверждены.

Суд отметил, что Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года № 889, не обязывает уполномоченный орган выяснять продолжительность проживания лица в России, его семейные и социальные связи при принятии решения о прекращении гражданства по указанному основанию. В связи с этим доводы административного истца о нарушении права на семейную жизнь были признаны несостоятельными.

С учетом изложенного, решением Сургутского городского суда в удовлетворении административных исковых требований отказано.

Теги: гражданство, суд, тяжкое преступление


