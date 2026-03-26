Суд открыл для посещения ТРЦ "Парк Хаус" в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга снял запрет на деятельность с ТРЦ "Парк Хаус". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе суд удовлетворил иск от ООО "Манхэттен Екатеринбург" о запрете осуществления деятельности, связанной с пребыванием людей в "Парк Хаусе". Согласно ему, в ходе проверки прокуратура выявила ряд нарушений требований ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Истец просил запретить любую деятельность в "Парк Хаусе" до устранения нарушений, а также обязать ответчика устранить их в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Сегодня стартовал процесс по гражданскому делу о возложении обязанности на ООО "Манхэттен Екатеринбург". Истец ходатайствовал об изменении обеспечительных мер и просил снять ограничения с ТРЦ, за исключением части нахождения посетителей в кинотеатре. Помимо этого, истец частично отказался от истца.

Суд ходатайство удовлетворил, а вот в ходатайстве ответчику о полном снятии запрета было отказано.