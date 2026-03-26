Южный Урал расширяет географию агроэкспорта

Губернатор Челябинской области в формате ВКС стал участником совещания, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Главной темой был вопрос развития экспорта продукции отечественного агропромышленного комплекса.

«Российская Федерация остаётся надёжным торговым партнёром, продолжая стабильно поставлять сельскохозяйственные товары и продовольствие за рубеж. По итогам 2025 года объём экспорта превысил 41 млрд долларов. Наша страна сохраняет лидирующие позиции в торговле пшеницей, рыбой и подсолнечным маслом. А география экспорта охватывает более 160 государств. При этом 90% от всего объёма направляется в дружественные страны», – сказал, открывая обсуждение, Дмитрий Патрушев.

Алексей Текслер доложил, что Челябинская область сохраняет положительную динамику в сельском хозяйстве и переработке.

«Агропромышленный комплекс региона в 2025 году продолжил свое развитие. Получен рекордный урожай зерновых и масличных культур. Сегодня Челябинская область – один из лидеров страны по производству продуктов питания длительного хранения: муки, макарон, круп. Это создает хорошие возможности для дальнейшего развития поставок на внутренний и мировой рынки», – подчеркнул глава Южного Урала.

Стоит напомнить, что 2025 год для Южного Урала стал рекордным по многим показателям в аграрной сфере. Сбор зерновых составил 2,378 млн тонн, средняя урожайность впервые превысила 20 центнеров с гектара. Вырос сбор картофеля и овощей, масличных культур, плодов и ягод.

«Мы впервые получили и рекордный урожай масличных и зернобобовых культур: площади под этими культурами выросли примерно на 110 тысяч гектаров и достигли порядка 360 тысяч гектаров», – отмечал, комментируя итоги минувшей уборочной кампании, заместитель губернатора Челябинской области – министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

В АПК региона продолжается реализация сразу нескольких крупных проектов, часть из которых уже завершена при поддержке федерального центра. Сейчас продолжается строительство объектов хранения продукции, создание маслоэкстракционных производств и реализация проектов по увеличению объемов производства в животноводстве.

По итогам 2025 года объем агроэкспорта в финансовом исчислении из Челябинской области составил 280 млн долларов, что превышает плановые показатели.

Значительную роль в развитии отрасли, отметил на совещании Алексей Текслер, играет комплекс мер поддержки предприятий-экспортеров.

Так, в Челябинской области действует региональная программа возмещения части капитальных затрат (капексы). В течение двух лет на эти цели было направлено более 1,1 млрд рублей. Все получившие поддержку проекты имеют экспортный потенциал. Большим подспорьем для агробизнеса являются льготные кредиты, которые позволяют закупать сырье, упаковку и оборудование. По линии федерального проекта «Экспорт продукции АПК» челябинские производители участвуют в международных выставках, деловых миссиях и переговорах с зарубежными партнерами.

«Развитие агроэкспорта стало для нас ключевой задачей. Это важно для устойчивости всего сектора и для повышения маржинальности реализации продовольствия», – отметил губернатор Южного Урала.

Алексей Текслер в своем докладе на совещании у вице-премьера сообщил о расширении географии поставок продукции АПК Челябинской области. На данный момент аграрная продукция из региона поставляется в 35 стран мира. Основное направление - рынки Азии и Казахстан. При этом, важно, что наращивается объем поставок за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью – муки, круп, макаронных и кондитерских изделий, напитков, мясной и масложировой продукции.

Говоря о вопросах логистики, губернатор отметил, челябинские компании продолжают выстраивать новые маршруты поставок в страны Южной и Юго-Восточной Азии, но напомнил, что для удаленного от основных портов региона особое значение имеет механизм компенсации транспортных затрат экспортерам.

Завершая выступление, Алексей Текслер сказал, что на 2026 год у Челябинской области хорошие перспективы в сфере развития АПК и роста агроэкспорта.