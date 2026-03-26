Дроны атаковали турецкий танкер с нефтью в Черном море

Неизвестные беспилотники напали на танкер турецкой компании ALTURA в акватории Черного моря. Судно перевозило 140 тысяч тонн нефти. Издание "РГ" сообщает со ссылкой на телеканал NTV, что инцидент случился всего в 15 милях от входа в пролив Босфор.

Атака БПЛА вызвала мощный взрыв, который серьезно повредил конструкцию танкера. Удары пришлись на капитанский мостик и машинное отделение судна. Сразу после происшествия экипаж, который состоит из 27 граждан Турции, связался с береговыми службами и запросил экстренную помощь.

Несмотря на масштабные разрушения на борту, люди в ходе нападения не пострадали. Сообщений о раненых нет.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области порт Усть-Луга снова начал отгружать нефтепродукты после вынужденной остановки из-за налета беспилотников, однако соседний порт Приморск пока остается закрытым.