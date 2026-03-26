Турция убеждает Саудовскую Аравию и ОАЭ не вступать в войну с Ираном

Турецкие дипломаты ведут переговоры с арабскими странами, пострадавшими от иранских атак. Послы призывают их избегать прямого военного вмешательства в ближневосточный конфликт. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в турецком МИД.

Анкара опасается полномасштабной региональной войны и прикладывает все усилия для ее предотвращения, которая может привести к непредсказуемым последствиям для самой Турции. При этом Саудовская Аравия и ОАЭ уже "теряют терпение" в связи с иранскими ударами, которые нанесли гигантский ущерб их портам, энергетическим объектам и аэропортам. Но пока все же не решаются вступить в войну, понимая все риски.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к снижению напряженности.

"Мы не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона”, - сказал он после заседания кабинета министров.

Как считает издание, война надолго испортила отношения Ирана с его арабскими соседями-суннитами, которые потратили много усилий, чтобы стабилизировать отношения с Ираном и предотвратить войну. Но из-за США это им не удалось. В то же время пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари заявил, что странам Персидского залива придется искать способы сосуществования с Ираном, который никуда не исчезнет.