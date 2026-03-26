В России срок хранения информации о заёмщиках сократят с 50 лет до недели

Он уменьшится в десятки раз – с 50 лет до семи дней. Об этом говорится в письме Банка России, разосланном им кредитным организациям. Новшество станет частью изменений в работе инфраструктуры "Цифрового профиля".

Речь идёт о сокращении срока действия большинства согласий, собираемых банками через этот сервис, – на предоставление кредита, овердрафта, выдачу банковской карты для обслуживания кредита и получение кредитного отчета. Для отдельных операций (открытие счёта цифрового рубля или формирование финансовых предложений) срок составит полгода, пишет "Ъ".