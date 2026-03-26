В суде рассматривают иск мусорного оператора "Рифей" к свердловскому правительству на 826,2 млн рублей

Оператор "Рифей" требует взыскать с правительства Среднего Урала более 826,2 млн рублей, которые власти, как считают представители оператора, не доплатили за уборку мусора в 23 муниципалитетах Северной зоны в 2025 году. В истории разбирается Арбитражный суд Свердловской области.

Как сообщает "Ъ-Урал", в "Рифее" уверены, что все дело в изменении методики расчета субсидии, из-за чего организация недополучила половину суммы и задолжала Тагильскому мусоросортировочному комплексу. Всего компания в прошлом году потратила на вывоз мусора 4 млрд рублей, 1,7 млрд из которых - на предоставление услуг по льготному тарифу. В "Рифее" планировали, что последнюю сумму им возместят по итогам проведенной работы, однако получили только 848,4 млн рублей.

В РЭК (Региональная энергетическая комиссия) и областном минприроды, которые выступают ответчиками, заявляют, что все дело в обычном перерасчете после анализа работы компании. По словам представителя министерства, оператор не использовал объекты по обращению с ТКО в полном объеме. Более того, "Рифей" уже получил 826,2 млрд, а в текущем году ведомство закроет долг перед организацией в 22,2 млн рублей.

"В большей части сумма в 1,7 млрд рублей не подлежит удовлетворению, поскольку был корректирующий коэффициент, который ее снизил", - пояснил представитель ответчика.

В свою очередь, представитель "Рифей" в суде заявил, что этот самый коэффициент был введен властями незаконно, так как региональный оператор лишь обслуживает объекты, находящиеся во владении другого оператора, а потому и за эффективность их работы отвечать не может.

Представитель РЭК заявил, что комиссия не является надлежащим ответчиком, поскольку в ее полномочия входит только установление тарифов, а распределением бюджетных средств она не занимается.

Следующее заседание состоится 5 мая.