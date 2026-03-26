В суде рассматривают иск мусорного оператора "Рифей" к свердловскому правительству на 826,2 млн рублей

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В суде рассматривают иск мусорного оператора "Рифей" к свердловскому правительству на 826,2 млн рублей

Оператор "Рифей" требует взыскать с правительства Среднего Урала более 826,2 млн рублей, которые власти, как считают представители оператора, не доплатили за уборку мусора в 23 муниципалитетах Северной зоны в 2025 году. В истории разбирается Арбитражный суд Свердловской области.

Как сообщает "Ъ-Урал", в "Рифее" уверены, что все дело в изменении методики расчета субсидии, из-за чего организация недополучила половину суммы и задолжала Тагильскому мусоросортировочному комплексу. Всего компания в прошлом году потратила на вывоз мусора 4 млрд рублей, 1,7 млрд из которых - на предоставление услуг по льготному тарифу. В "Рифее" планировали, что последнюю сумму им возместят по итогам проведенной работы, однако получили только 848,4 млн рублей.

В РЭК (Региональная энергетическая комиссия) и областном минприроды, которые выступают ответчиками, заявляют, что все дело в обычном перерасчете после анализа работы компании. По словам представителя министерства, оператор не использовал объекты по обращению с ТКО в полном объеме. Более того, "Рифей" уже получил 826,2 млрд, а в текущем году ведомство закроет долг перед организацией в 22,2 млн рублей.

"В большей части сумма в 1,7 млрд рублей не подлежит удовлетворению, поскольку был корректирующий коэффициент, который ее снизил", - пояснил представитель ответчика.

В свою очередь, представитель "Рифей" в суде заявил, что этот самый коэффициент был введен властями незаконно, так как региональный оператор лишь обслуживает объекты, находящиеся во владении другого оператора, а потому и за эффективность их работы отвечать не может.

Представитель РЭК заявил, что комиссия не является надлежащим ответчиком, поскольку в ее полномочия входит только установление тарифов, а распределением бюджетных средств она не занимается.

Следующее заседание состоится 5 мая.

Теги: Арбитражный суд, Рифей, оператор, правительство, иск


