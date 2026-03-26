26 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Массовая консервация автобусов в Екатеринбурге ставит под вопрос успехи в импортозамещении

На заседании Экономического совета ЛДПР, прошедшего 25 марта в Госдуме, назвали показательной ситуацию с законсервированными в Екатеринбурге автобусами — подобные новости из регионов сильно контрастируют с заявлениями федеральных властей об успехах страны в импортозамещении.

Заседание ЭС ЛДПР было посвящено теме: "Технологический суверенитет под угрозой: что необходимо для прорыва?" Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Виталий Храмушин обратил внимание, что повод для тревоги за перспективы обретения техсуверенитета действительно есть — достаточно посмотреть новости из регионов.

"К примеру, Екатеринбург вынужден вывести из эксплуатации 33 автобуса общей стоимостью 500 млн руб., закупленных к ЧМ-2018, из-за отсутствия санкционных деталей из Германии и США, причем, это модели "НефАЗа" и "МАЗа", а не западные модели! Для города-миллионника это настоящая трагедия, но починить автобусы по-другому просто не получается, потому что собственное производство комплектующих так и не налажено. Подобные истории не принято освещать в красивых отчетах чиновников, но именно они показывают реальную повседневную жизнь", — подчеркнул он.

Заседание Экономического совета ЛДПР(2026)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что действующие меры поддержки для различных отраслей промышленности, такие как заградительные пошлины в автопроме и требования к такси использовать машины отечественной сборки, применяются только для "избранных": одни отрасли, причем выпускающие не очень качественную продукцию, получают защиту, а другие, даже самые передовые, остаются один на один с демпингом и иностранной конкуренцией.

