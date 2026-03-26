Орбан: Запад должен признать, что Украина не войдет в НАТО и ЕС

Европа должна открыто признать, что Украина никогда не станет членом ЕС и НАТО и останется буферной зоной. Это нужно, чтобы избежать прямой войны с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Также Запад должен прекратить свою политику постоянного расширения НАТО на Восток в ущерб России. "Забудьте об Украине. Сядьте и заключите сделку с Россией", - призвал он.

Что касается "заботы" Европы об Украине, то война на Ближнем Востоке заставит европейцев пересмотреть свое отношение к политике в отношении Украины. Тем более что "это террористическое государство".

Политика конфронтации с Россией вредит самой Европе, уверен Орбан. Отказ от российских энергоносителей был стратегической ошибкой Европы, у которой так мало своих энергоресурсов. Зачем же было отказываться от "важного источника необходимой вам энергетики"? В целом введение санкций ЕС на российские энергоресурсы - это политическое безумие, заключил венгерский премьер.