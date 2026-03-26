Экономический совет ЛДПР: Власти КНР субсидируют треть стоимости продукции – так китайцы захватывают наш рынок

25 марта на заседании Экономического совета ЛДПР, который возглавляет известный промышленник Константин Бабкин, производственники рассказали о практических примерах, из которых видно, как работает захват отечественного рынка китайскими производителями.

Президент союза производителей металлургического оборудования "Металлургмаш" Борис Сивак рассказал о примере "Электростальского завода тяжелого машиностроения", который предложил на рынке один из видов продукции, а китайцы дали 65% от стоимости, и 35% им компенсирует государство.

"Я открыто говорю о китайской экспансии, китайцы у нас откровенно захватывают промышленность. Так они "хлопнули" контракты с Казахстаном и с нами", – отметил Борис Сивак.

Максим Политов, генеральный директор АО ППМТС "Пермснабсбыт", рассказал о рынке зарядных станций, по которым наши предприятия наращивали локализацию и стремились к выполнению требований по этому показателю, установленных властями РФ.

Присутствие иностранных производителей составляло не более 20% в том году, но, по его словам, месяц назад "Яндекс" зашел на российский рынок с китайскими зарядными станциями с целью перепродажи, и разница в стоимости продукции оказалась 2,5 раз, в связи с чем у 15 компаний в России возникла сложная ситуация, и множество людей могут остаться без работы.

"Мы отвечаем всем требованиям электротехнической продукции, а то, что везется извне, сложно называть хорошей продукцией", – добавил он.

Председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин назвал это типичным примером неравной конкуренции, когда правительства других стран субсидируют продвижение своей продукции на зарубежные рынки.

По его словам, надо защищать рынок и делать так, чтоб условия для наших производителей были не хуже, чем у зарубежных конкурентов.