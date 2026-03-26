Мошенники привлекли ботов для атак на россиян

Мошенники нашли новый способ атаковать россиян. Теперь они используют для этого ботов.

"Представьте себе огромный зал, уставленный стеллажами с телефонами. Мошенники покупают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, и телефоны начинают жить своей жизнью – заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты. То есть полностью имитируют действия клиента", - сказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев.

Ранее ФСБ сочла четверых россиян причастными к организации работы sim-боксов для нелегальных каналов связи, через которые спецслужбы Украины занимаются мошенничеством и вовлекают россиян в терроризм.