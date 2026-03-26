Символично? В округе Трампа не внеочередных выборах победил демократ

Президент США Дональд Трамп потерпел важное символическое поражение. На внеочередных выборах за место в палате представителей США от Флориды, в том самом округе, где расположена резиденция Трампа Мар-а-Лаго, победила кандидат от демократов Эмили Грегори.

Республиканец Джон Мейплз, которого открыто поддержал сам Трамп, проиграл. Минимальный перевес - 51% против 49% - вряд ли может быть утешением для республиканцев. В 2024 году они победили там с отрывом почти 20%. Поражение тем более чувствительно, что Флорида относится к прореспубликанским штатам, и там намного чаще побеждают они, чем демократы. Однако сказалось падение доверия к Трампу. По последним данным, его рейтинг опустился до 36%.

Глава Демократической партии Флориды Никки Фрид поспешила заявить, что этот успех доказывает, что демократы могут победить даже на "заднем дворе" Трампа. Недавно впервые за 30 лет мэром столицы штата Майами тоже стал демократ.

"В команде Трампа уже царит полный разброд и шатание. Президент обвиняет свое ближайшее окружение - [министра войны] Пита Хегсета и [председателя Объединенного комитета начальников штабов] Дэна Кейна - в нежелании идти на перемирие. Это попытка заранее найти козлов отпущения, на которых свалят ответственность за все провалы в иранской операции. Война с Ираном и энергокризис быстро превращают его в хромую утку", - пишет политолог-американист Малек Дудаков.