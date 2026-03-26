Более 1500 многоквартирных домов отремонтируют в Тюменской области в ближайшие три года

Более 1500 многоквартирных домов планируют отремонтировать в ближайшие три года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Департамент ЖКХ Тюменской области завершает формирование краткосрочного плана капитального ремонта МКД в регионе на 2027-2029 годы. В него войдут не менее 1500 домов.

Планы капремонта представили на стратегической сессии "Вопросы эффективной реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов: от подбора подрядных организаций до комплектации объектов ремонта". Мероприятие состоялось в рамках всероссийской конференции "Код сборки".

Перед действующими и потенциальными подрядчиками выступили: начальник управления департамента ЖКХ Тюменской области Светлана Бондарук, директор Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Константин Самосватов, представители электронной площадки "Сбербанк-АСТ", на которой проводят аукционы по отбору подрядных организаций, местные производители и поставщики комплектующих для капремонта домов.

"Объем ремонтных работ с каждым годом увеличивается примерно на 10%. На 2027-2029 годы будет более двух тысяч конструктивных элементов. Плюс полторы тысячи проектных работ. Для реализации этих планов нам необходимо привлечь ещё больше квалифицированных подрядчиков", - подчеркнул Константин Самосватов.

Подобные встречи с подрядными организациями планируется проводить раз в квартал, уточнили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

Организатор всероссийской конференции по модульным технологиям и малоэтажному строительству "Код сборки" - Ассоциация "Строительно индустриальный кластер".