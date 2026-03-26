Военкомат онлайн: новобранцам разрешили получить отсрочку без личного визита

Российские власти упростили правила получения отсрочки или освобождения от службы в армии. Теперь призывникам не нужно обязательно приходить в военный комиссариат, чтобы подтвердить свое право не служить. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет профильным комиссиям рассматривать дела дистанционно. Текст документа уже появился на официальном сайте опубликования правовых актов.

Главное условие для такой процедуры - наличие полной и актуальной информации о человеке в цифровом реестре воинского учета. Если база данных содержит все необходимые документы и сведения, комиссия примет обоснованное решение самостоятельно. Это касается как временных отсрочек, так и полного освобождения от воинской обязанности. Новые правила позволяют гражданам избежать лишних визитов на заседания, если государство уже располагает всеми доказательствами их права на льготу.

Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет президенту использовать армию для защиты граждан России за границей. Согласно поправкам к законам «Об обороне» и «О гражданстве», военные смогут вмешаться, если россиян арестуют в другой стране по решению местного суда.