Путин поддержал введение в России квот на иностранное кино

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по культуре. Глава государства поддержал введение квоты на иностранное кино.

Режиссёр Никита Михалков напомнил президенту, что 1 марта 2025 г. принёс ему письмо относительно квотирования иностранного кино, и Путин написали резолюцию своему помощнику Владимиру Мединскому: "Прошу идею поддержать. Нужно принять меры по защите рынка заранее, ещё до того, как конкуренты начнут возвращаться. Проработайте и доложите".

"На другой день Владимир Ростиславович нас собрал (тех, кто в этом принимал участие), мы оговорили все вопросы, проблемы, которые надо решать. Но сегодня, Владимир Владимирович, 390-й день, как это поручение Ваше не выполнено. Протокол не подписан", - сказал Михалков.

По словам помощника президента Владимира Мединского, все вопросы, которые Михалков ставит по квотированию, будут переданы Министерству культуры, и будут даны соответствующие поручения на разработку законопроектов.

"Проблема была сложной, но компромисс найден. Я лично подписанного протокола не видел, но он всеми согласован", - сказал Мединский.

Президент посетовал, что для принятия такого несложного, в принципе, документа нужно немного времени, и долго выяснял, почему он до сих пор не принят. Потом он обратился к министру культуры России Ольге Любимовой.

"Я Вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, всё-таки его реализовать в жизнь как можно быстрее", - сказал Путин.

Министр ответила, что так и будет, сообщает пресс-служба Кремля.