Путин поддержал введение в России квот на иностранное кино

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Путин поддержал введение в России квот на иностранное кино

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по культуре. Глава государства поддержал введение квоты на иностранное кино.

Режиссёр Никита Михалков напомнил президенту, что 1 марта 2025 г. принёс ему письмо относительно квотирования иностранного кино, и Путин написали резолюцию своему помощнику Владимиру Мединскому: "Прошу идею поддержать. Нужно принять меры по защите рынка заранее, ещё до того, как конкуренты начнут возвращаться. Проработайте и доложите".

"На другой день Владимир Ростиславович нас собрал (тех, кто в этом принимал участие), мы оговорили все вопросы, проблемы, которые надо решать. Но сегодня, Владимир Владимирович, 390-й день, как это поручение Ваше не выполнено. Протокол не подписан", - сказал Михалков.

По словам помощника президента Владимира Мединского, все вопросы, которые Михалков ставит по квотированию, будут переданы Министерству культуры, и будут даны соответствующие поручения на разработку законопроектов.

"Проблема была сложной, но компромисс найден. Я лично подписанного протокола не видел, но он всеми согласован", - сказал Мединский.

Президент посетовал, что для принятия такого несложного, в принципе, документа нужно немного времени, и долго выяснял, почему он до сих пор не принят. Потом он обратился к министру культуры России Ольге Любимовой.

"Я Вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, всё-таки его реализовать в жизнь как можно быстрее", - сказал Путин.

Министр ответила, что так и будет, сообщает пресс-служба Кремля.

Теги: Владимир Путин, квота, кино


