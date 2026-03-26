Россия в числе первых: Иран открыл Ормузский пролив для дружественных стран

Иран объявил новый режим судоходства в Ормузском проливе, открыв его для России, Индии, Китая и прочих дружественных стран.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, врагам Ирана пролив будет недоступен. Среди дружественных стран он назвал также Ирак и Пакистан.

Этот шаг Ирана разделяет мировое судоходство в регионе. США и их союзники лишаются возможности использовать кратчайший путь для перевозки энергоресурсов. Иран считает контроль над проливом своим суверенным правом для защиты национальных интересов.

На днях Иран официально объявил, что для прохождения Ормузского пролива суда должны получать его разрешение. Право на безопасный проход теперь будет зависеть от уровня взаимодействия с иранскими властями. В случае атаки на острова или побережье Ирана, а также в случае ударов по электростанциям Тегеран угрожает полностью закрыть пролив и нанести удары по объектам энергетики союзников США на Ближнем Востоке. Как считают некоторые эксперты, это угроза вынудила президента США Дональда Трампа приостановить удары по энергообъектам Ирана.

Поначалу Тегеран подчеркивал, что закрытие пролива касается только судов США, Израиля и их союзников. Новое условие фактически уточняет предыдущее.