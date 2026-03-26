26 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" уступил "Салавату" во втором матче плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" уступил во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Теперь счет в противостоянии с уфимским "Салаватом Юлаевым" стал равным.

Встреча состоялась в среду на "УГМК Арене" и завершилась победой гостей 0:1. Единственную шайбу под занавес первого периода забросил нападающий "Салавата" Егор Сучков. Стоит отметить, что хозяева в этот момент играли в меньшинстве после удаления Данила Романцева за подножку.

Напомним, в первом матче плей-офф сильнее был "Автомобилист". Команда Николая Заварухина уверенно победила соперников со счетом 2:0.

Теперь серия отправляется в Уфу, где будут сыграны два матча. Встречи состоятся 27 и 29 марта. Затем команды проведут пятый матч в Екатеринбурге 31 марта. Серия продлится до четырех побед одного из соперников.

Теги: Автомобилист, Салават Юлаев, серия, Кубок Гагарина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.03.2026 07:46 Мск "Автомобилист" начал борьбу за Кубок Гагарина с уверенной победы над "Салаватом Юлаевым"
Ранее 21.03.2026 12:45 Мск Хоккейный город: Екатеринбург преобразится к плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 19.03.2026 08:08 Мск "Автомобилист" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 07.03.2026 18:30 Мск ХК "Автомобилист" начнет плей-офф Кубка Гагарина в Екатеринбурге
Ранее 23.02.2026 09:37 Мск ХК "Автомобилист" оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 20.02.2026 08:33 Мск "Автомобилист" может оформить выход в плей-офф Кубка Гагарина: два условия

