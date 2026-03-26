"Автомобилист" уступил "Салавату" во втором матче плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" уступил во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Теперь счет в противостоянии с уфимским "Салаватом Юлаевым" стал равным.

Встреча состоялась в среду на "УГМК Арене" и завершилась победой гостей 0:1. Единственную шайбу под занавес первого периода забросил нападающий "Салавата" Егор Сучков. Стоит отметить, что хозяева в этот момент играли в меньшинстве после удаления Данила Романцева за подножку.

Напомним, в первом матче плей-офф сильнее был "Автомобилист". Команда Николая Заварухина уверенно победила соперников со счетом 2:0.

Теперь серия отправляется в Уфу, где будут сыграны два матча. Встречи состоятся 27 и 29 марта. Затем команды проведут пятый матч в Екатеринбурге 31 марта. Серия продлится до четырех побед одного из соперников.