Мерц: Украине не нужны ракеты Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что Украине не нужны немецкие ракеты Taurus.

По словам канцлера, у Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама. Это оружие является значительно более эффективным, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое могла бы дать Германия, пишет РИА Новости.

Судя по прошлогодним заявлениям, Германия не собиралась передавать Украине Taurus ещё летом 2025 г.