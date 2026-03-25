Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Работникам культуры Астраханской области вручил награды губернатор

На торжественном мероприятии, которое состоялось сегодня в Астраханском драматическом театре,  глава Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником.

«Вы несете в мир свет и добро, учите понимать и ценить прекрасное, помогаете сохранять уникальное наследие и традиции многочисленных народов астраханской земли. А мы создаём достойные условия для вашей работы», – обратился к работникам сферы глава региона.

Он сообщил, что в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» в районах области построено 13 домов культуры, продолжается модернизация и оснащение региональных музеев и театров, детских школ искусств. Сотрудники отрасли ежегодно повышают квалификацию.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Международный фестиваль «Каспийские сезоны», проекты «Зимняя сказка», «Русские оперы в Астраханском кремле» давно стали визитной карточкой региона. Благодаря «Пушкинской карте» более 80-ти тысяч наших школьников и студентов имеют возможность бесплатно посещать культурные мероприятия. В этом году двадцать молодых специалистов поедут работать в сёла по программе «Земский работник культуры» и получат господдержку в один миллион рублей», – сообщил Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области выразил признательность работникам отрасли за поддержку боевого духа астраханцев, участвующих в зоне проведения СВО, концерты в ЛНР, организацию и проведение мероприятий в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Кроме того, особые слова благодарности он адресовал ветеранам сферы культуры – за верность лучшим традициям культурно-просветительской деятельности, и опыт, который они передают молодым коллегам.

«Наш Президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Это прекрасная возможность для раскрытия всего потенциала многонационального культурного многообразия Астраханской области», – подчеркнул глава региона.

На площадке мероприятия губернатор вручил почётные знаки и грамоты заслуженным работникам сферы культуры.

 

