25 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Вдове погибшего на полях СВО воина - костромича передали Золотую Звезду Героя

Указом Президента России гвардии лейтенанту Виталию Крылову присвоено звание Героя России. Он стал участником специальной военной операции почти с первых дней боевых действий. В ноябре 2024 года Виталий Крылов  был назначен командиром 2 штурмовой роты 2 парашютно-десантного батальона 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.

Грамотный и опытный офицер заслужил непререкаемый авторитет у личного состава. За период участия в СВО Виталий Крылов был награжден орденом Мужества, медалями «За храбрость» I и II степеней и ведомственными наградами. В октябре 2024 года в районе Часов Яра благодаря грамотному управлению гвардии лейтенанта подразделение сумело значительно продвинуться вглубь оборонительных позиций противника. 

А в апреле 2025 года  воинское подразделение попало под удары FPV-дронов ВСУ. Оценив обстановку, гвардии лейтенант Виталий Крылов дал команду подчиненным немедленно следовать в укрытие и чтобы спасти бойцов, не имея возможности уничтожить дрон, закрыл собой вход в укрытие.

«Я уже отмечал, что нынешние исторические события явили новых командиров, тех ребят, которые не планировали связывать свою большую жизнь со службой в вооружённых силах, не заканчивали военное училище, не получали военное образование. Но которые благодаря своим поступкам, своей смелости заслужили реальный авторитет у товарищей, были отмечены командирами. Виталий Сергеевич относится к таким людям. Без сомнений, память о Виталии будет сохранена в полку, будет сохранена в Костромской области. Я хочу пожелать всем нам не забывать ни в коем случае тех наших героев, которые ценой собственной жизни добивались Победы и мира», - обратился к семье и сослуживцам героя губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Вся страна знает подвиг Александра Матросова, который в 1943 году закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив продвижение боевых товарищей вперед. До конца Великой Отечественной войны более 350 советских бойцов совершили аналогичный доблестный поступок. Подвиг Матросова стал символом мужества, воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.

И сегодня русские бойцы отстаивают независимость Родины, порой, ценой собственной жизни.

«Он не просто выполнял приказы — он продумывал их так, чтобы не гибли ребята. Для него не было "высших" и "низших", а была рота, где каждый был другом. Даже в окопах он учил нас сохранять человеческое достоинство — начиная с бытовых вопросов, заканчивая верностью долгу», - отметил командир штабной роты, лейтенант Валерий Бобров.

 

Теги: сергей ситников, звезда героя, участник сво, вручение награды


