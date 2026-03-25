25 Марта 2026
Фото: Накануне.RU

Россиянам предложили возвращать до 10% за оплату ЖКХ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести возврат части расходов на жилищно-коммунальные услуги. Он направил письмо министру строительства Иреку Файзуллину с идеей начислять кэшбэк гражданам, которые вовремя оплачивают счета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Чернышов считает, что такая мера укрепит устойчивость коммунальной сферы. Сейчас общий долг россиян за тепло и воду достигает около 415 млрд рублей.

В обращении депутат уточнил условия: выплату смогут получать только те, кто платит без просрочек. Если человек вносит платежи вовремя 12 месяцев подряд, в конце года ему начислят до 10% от общей суммы расходов.

Деньги не планируют переводить на карту. Вместо этого сумму зачтут в счет будущих платежей за коммунальные услуги. Система будет работать автоматически, но при первой же просрочке человек потеряет право на бонус. По мнению автора инициативы, такой подход сместит акцент с штрафов на поощрение и поможет вернуть деньги в экономику отрасли.

Ранее федеральные власти сообщили о крупной проверке коммунальных тарифов: за 2023-2025 годы из расчетов для населения убрали почти 103 млрд рублей, которые региональные регуляторы включили без достаточных оснований. В антимонопольной службе заявили, что выявили эти суммы при проверке расходов, заложенных в тарифы, особенно в электроэнергетике, вывозе мусора, теплоснабжении и водоснабжении.

