Россияне массово сдают туры в страны Персидского залива

Россияне массово возвращают туры в страны Персидского залива. Некоторые туроператоры "распаковывают" свои Фонды персональной ответственности. Возврат денег может затянуться до декабря.

Из-за такого долгого срока возврата туристы и агенты в большинстве случаев предпочитают менять направление. Сейчас, по данным туроператоров, туры в страны Персидского залива отменяют массово, и это касается не только марта, но и апреля. Как сообщили в "Интуристе", практически все туры с вылетами в марте аннулируют. Также сейчас туристы активно отказываются от апрельских поездок в закрытые для продажи туров ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию.

Сроки возвратов зависят от выбранного механизма. ANEX сообщает, что деньги за отмененные туры уже возвращают, но из-за большого количества заявок это может занять несколько недель. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что Правительство России дало туроператорам право пользоваться деньгами из фондов персональной ответственности (ФПО).

Сейчас российские туроператоры по-разному решают, использовать ли свои фонды при "Турпомощи" для возврата денег туристам, которые отказываются от поездок в страны Персидского залива. Во многом это зависит от объёмов проданных туров (у некоторых туроператоров – до десяти тысяч), а также позиции партнёров.

Авиакомпании в 99% случаев возвращают деньги без проблем. А вот владельцы отелей ведут себя по-разному: одни готовы вернуть предоплату, другие нет. А именно эти деньги и входят в те самые "фактически понесенные расходы", которые обычно вычитают из стоимости тура при отмене, сообщает Ассоциация туроператоров России.