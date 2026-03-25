Служба занятости устроила около 600 астраханцев на работу рыбаками в ходе весенней путины

В Астраханской области весенняя путина официально стартовала 15 февраля. С начала путины служба занятости региона трудоустроила в сферу рыболовства и рыбоводства около 600 астраханцев.

Сейчас в этой сфере открыто 680 вакансий. Самые востребованные профессии — рыбаки прибрежного лова (зарплата до 42 тысяч рублей), обработчики рыбы (до 65 тысяч рублей), приемщики сырья (до 40 тысяч рублей), подсобные рабочие (до 50 тысяч рублей).

Среди работодателей — ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании региона, такие как ООО ПКФ «Беркут», ПСК «Рыболовецкая артель «Стрежень», ООО «Рыбоперерабатывающий цех «Кировский», «Кировский рыбозавод», ООО «Холодильник Володарский», СХП «Понизовье МДЦ», рыболовецкий колхоз «Астраханец». Рабочие места находятся в Камызякском, Володарском, Икрянинском, Лиманском и Наримановском районах.

«На региональный рынок труда значительное влияние оказывает сезонный характер деятельности. В период активных работ в сфере рыбодобычи и овощеводства численность безработных снижается, а количество вакантных рабочих мест растет», — рассказывает директор Кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.

Сейчас численность безработных в регионе составляет 2,8 тысячи человек, банк вакантных рабочих мест включает 7,3 тысячи мест. Обращаться можно в Кадровые центры «Работа России», представленные во всех районах Астраханской области.