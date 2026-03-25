Свердловский онкодиспансер увеличит мощности за счет госпиталя ветеранов войн

Свердловский онкодиспансер увеличит мощность дневного химиотерапевтического стационара благодаря свободным помещениям поликлиники госпиталя ветеранов войн. Именно там будет проходить лечение, что будет удобно и для пациентов, так как госпиталь находится всего в пяти минутах ходьбы от основного корпуса онкоцентра.

"Это позволит увеличить количество пациентов, одномоментно получающих профильную медицинскую помощь. В основном корпусе СООД реализовать эту задачу невозможно из-за отсутствия площадей. Благодаря открытию дневного стационара в госпитале планируется поэтапно увеличить коечный фонд с 45 до 90 мест", - передает слова главного врача СООД Евгения Киселева департамент информационной политики региона.

Начиная с апреля, в госпитале начнут работать первые палаты, регистратура, ординаторская и кабинет централизованного разведения химиопрепаратов с новым оборудованием. Для стационара закупают четыре дополнительных ламинарных шкафа для приготовления лекарств. Строители будут постепенно обновлять помещения на шестом этаже, где появятся новые палаты для химиотерапии - в каждой из них сможет разместиться до четырех пациентов.

Отметим, что в Свердловской области успешно функционируют 18 Центров амбулаторной онкологической помощи, на базе которых также располагаются дневные стационары для проведения химиотерапии. Их работа продолжится в штатном режиме. Сейчас в областном онкологическом диспансере в Екатеринбурге ежегодно проводят свыше 30 тыс. курсов лекарственной терапии.