Врачи сделали прогноз состояния детей, пострадавших при взрыве в Севастополе

Врачи высказались о прогнозе состояния здоровья детей, пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Севастополе.

"На данный момент [в больнице] находятся трое детей и одна мама. Прогноз у всех детей благоприятный", - приводит ТАСС слова главврача городской больницы №5 Севастополя Натальи Шайнер, сказанные журналистам.

В результате взрыва погибла 50-летняя хозяйка квартиры, а четыре её дочери в возрасте 12, 14, 18, 23 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын женщины числится пропавшим без вести. В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют.