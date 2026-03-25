В ЗСК прошел "Парламентский час" с участием краевого департамента внутренней политики

Спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко провел заседание комиссии ЗСК по взаимодействию с органами исполнительной власти, на которой обсуждали результаты деятельности департамента внутренней политики Краснодарского края за прошлый год.

В работе «парламентского часа» в режиме видео-конференц-связи приняли участие сенаторы РФ и депутаты Госдумы, представляющие регион.

С докладом выступил директор краевого департамента внутренней политики Виталий Пикула. Он в частности сообщил депутатам, что одним из ключевых направлений работы департамента является совершенствование финансово-экономических механизмов развития муниципальных образований и местного самоуправления. В рамках этой стратегии проводятся смотр-конкурс «Лучшее поселение Краснодарского края» с ежегодным призовым фондом 58 млн рублей, конкурс «Лучший орган ТОС» с финансированием в объеме 100 млн рублей.

В текущей работе департамента особое внимание уделяется краевой программе инициативного бюджетирования. Так, за 5 лет на реализацию 899 проектов-победителей из краевого бюджета было направлено более 3 млрд рублей. Такое финансирование позволило провести благоустройство парков, скверов, иных общественных пространств.

Проводится работа по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. С 2022 года более 1 тысячи НКО края получили свыше 1,6 млрд рублей на реализацию проектов в областях соцподдержки, образования, патриотического воспитания молодежи, здравоохранении и др.

Виталий Пикула отдельно остановился на работе в части обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, противодействия экстремизму на территории Кубани. Так, например, в 2025 году специалисты департамента разработали новую систему оперативного мониторинга в сети Интернет для выявления потенциальных очагов социальной напряженности.

Глава ЗСК, открывая обсуждения в рамках "парламентского часа", напомнил, что в настоящее время все муниципалитеты региона приводят свои уставы и правовые акты в соответствие с новым Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Соответствующий краевой закон депутаты ЗСК приняли в конце прошлого года.

Юрий Бурлачко поинтересовался у руководителя департамента - как ведомство помогает в этой работе муниципалитетам.

Виталий Пикула рассказал, что департаментом разрабатываются типовые уставы муниципальных образований, которые затем предлагаются для рассмотрения местным Советам, что значительно упрощает приведение местных нормативных правовых актов в соответствие с федеральными и краевыми законами. На данный момент проведена правовая экспертиза более 100 уставов муниципальных образований.

Председатель ЗСК также сообщил о поступающих в кубанский парламент предложениях от муниципальных депутатов о создании единой площадки для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов между представительными органами и поинтересовался планами профильного ведомства по решению этого вопроса.

Виталий Пикула сообщил, что продолжается изучение вопроса о возможности создания соответствующего консультативного органа на базе Совета муниципальных образований Краснодарского края.

В ходе дискуссии с инициативой по совершенствованию механизмов поддержки органов ТОС выступил депутат Государственной Думы РФ Сергей Алтухов. Его предложение состоит в том, что следует проработать вопрос создания в муниципалитетах ассоциаций органов ТОС.

Секретарь профильного комитета ЗСК Александр Маковеев в своем выступлении отметил эффективное сотрудничество департамента с Законодательным Собранием.

Завершая обсуждение, Юрий Бурлачко подытожил: «Департамент внутренней политики края относится к числу ведомств, чья работа в выходные и праздники не прекращается. Во взаимодействии с органами исполнительной власти, с депутатами Законодательного Собрания сотрудники департамента делают многое для сохранения социальной стабильности в нашем регионе. Наше взаимодействие и далее останется таким же слаженным и продуктивным».