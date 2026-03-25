В ЗСК прошел "Парламентский час" с участием краевого департамента внутренней политики

25 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

В ЗСК прошел "Парламентский час" с участием краевого департамента внутренней политики

Спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко провел заседание комиссии ЗСК по взаимодействию с органами исполнительной власти, на которой обсуждали результаты деятельности департамента внутренней политики Краснодарского края за прошлый год.

В работе «парламентского часа» в режиме видео-конференц-связи приняли участие сенаторы РФ и депутаты Госдумы, представляющие регион.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

С докладом выступил директор краевого департамента внутренней политики Виталий Пикула. Он в частности сообщил депутатам, что одним из ключевых направлений работы департамента является совершенствование финансово-экономических механизмов развития муниципальных образований и местного самоуправления. В рамках этой стратегии проводятся смотр-конкурс «Лучшее поселение Краснодарского края» с ежегодным призовым фондом 58 млн рублей, конкурс «Лучший орган ТОС» с финансированием в объеме 100 млн рублей.

В текущей работе департамента особое внимание уделяется краевой программе инициативного бюджетирования. Так, за 5 лет на реализацию 899 проектов-победителей из краевого бюджета было направлено более 3 млрд рублей. Такое финансирование позволило провести благоустройство парков, скверов, иных общественных пространств.

Проводится работа по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. С 2022 года более 1 тысячи НКО края получили свыше 1,6 млрд рублей на реализацию проектов в областях соцподдержки, образования, патриотического воспитания молодежи, здравоохранении и др.

Виталий Пикула отдельно остановился на работе в части обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, противодействия экстремизму на территории Кубани. Так, например, в 2025 году специалисты департамента разработали новую систему оперативного мониторинга в сети Интернет для выявления потенциальных очагов социальной напряженности.

Глава ЗСК, открывая обсуждения в рамках "парламентского часа", напомнил, что в настоящее время все муниципалитеты региона приводят свои уставы и правовые акты в соответствие с новым Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Соответствующий краевой закон депутаты ЗСК приняли в конце прошлого года.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко поинтересовался у руководителя департамента - как ведомство помогает в этой работе муниципалитетам.

Виталий Пикула рассказал, что департаментом разрабатываются типовые уставы муниципальных образований, которые затем предлагаются для рассмотрения местным Советам, что значительно упрощает приведение местных нормативных правовых актов в соответствие с федеральными и краевыми законами. На данный момент проведена правовая экспертиза более 100 уставов муниципальных образований.

Председатель ЗСК также сообщил о поступающих в кубанский парламент предложениях от муниципальных депутатов о создании единой площадки для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов между представительными органами и поинтересовался планами профильного ведомства по решению этого вопроса.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Виталий Пикула сообщил, что продолжается изучение вопроса о возможности создания соответствующего консультативного органа на базе Совета муниципальных образований Краснодарского края.

В ходе дискуссии с инициативой по совершенствованию механизмов поддержки органов ТОС выступил депутат Государственной Думы РФ Сергей Алтухов. Его предложение состоит в том, что следует проработать вопрос создания в муниципалитетах ассоциаций органов ТОС.

Секретарь профильного комитета ЗСК Александр Маковеев в своем выступлении отметил эффективное сотрудничество департамента с Законодательным Собранием.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Завершая обсуждение, Юрий Бурлачко подытожил: «Департамент внутренней политики края относится к числу ведомств, чья работа в выходные и праздники не прекращается. Во взаимодействии с органами исполнительной власти, с депутатами Законодательного Собрания сотрудники департамента делают многое для сохранения социальной стабильности в нашем регионе. Наше взаимодействие и далее останется таким же слаженным и продуктивным».

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, департамент внутренней политики кубани, парламентский час


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


