Вице-адмирал Владимир Цимлянский осмотрел Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В этом учебном заведении готовят специалистов по трем видам транспорта: железнодорожному, водному и автомобильному. Сейчас здесь обучаются 4 900 студентов. Сотрудники и педагоги проводят активную работу по военно-патриотическому воспитанию.

На базе колледжа работает: музейный комплекс "Возрождение" , Центр патриотического воспитания "Время активных", комнаты воинской славы.



Заместителю начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмиралу Владимиру Цимлянскому показали экспозиции, посвященные истории Великой Отечественной войны, локальных войн, специальной военной операции.

В рамках предмета "Основы безопасности и защиты Родины" студенты проходят обучение: основам тактической, огневой, инженерной подготовки, тактической медицины, пилотирования БПЛА

В эти дни в Тюменской области работает Центральная конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, ее возглавляет вице-адмирал Владимир Цимлянский.