Кувейт предупредил жителей об угрозе ядерной утечки

Власти и государственные СМИ Кувейта выпустили срочное обращение к гражданам, предупредив о возможной ядерной утечке в регионе. Причиной ЧП могла стать авария на одном из промышленных объектов в соседней стране. Судя по тону рекомендаций, ситуация вызывает серьезные опасения: угроза либо уже достигла критического уровня, либо стремительно к нему приближается, пишет "РГ".

Кувейтские власти дали населению четкие инструкции: оставаться в помещениях, загерметизировать окна и двери, чтобы исключить попадание воздуха с улицы, а также запастись продуктами и питьевой водой на неопределенный срок. Одновременно службы радиационной, химической и биологической защиты приведены в состояние максимальной готовности для оперативного реагирования на любые изменения обстановки.

В обращении не уточняется, о какой стране и объекте идет речь. Однако на фоне этих событий особое внимание привлек удар, нанесенный США и Израилем по иранской АЭС "Бушер" вечером 24 марта. Представители Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) после осмотра места происшествия заявили, что серьезных разрушений и жертв удалось избежать.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что инфраструктура станции не пострадала. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную осторожность и не создавать угроз для ядерной безопасности в регионе. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Гросси отметил, что все технические специалисты уже покинули Иран. При этом он признал: в результате американо-израильских атак иранские ядерные объекты получили определенный урон. Однако, по его словам, критически важные системы не затронуты, и работа объектов остается стабильной.