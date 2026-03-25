Участники регионального дня III Всероссийского форума «МАЛАЯ РОДИНА-СИЛА РОССИИ» ознакомились с работой Астраханского морского порта

Астраханский морской порт - ключевая составляющая логистики всего региона. Здесь осуществляется перевалка грузов, включая бумагу, пиломатериалы и металл. В 2025 году грузооборот «Астраханского порта» составил 749,3 тысячи тонн.

Порт разделен на два грузовых района, которые специализируются на перевалке наливных, генеральных грузов и контейнеров. Также в порту имеется пункт пропуска через государственную границу РФ.

Пропускная способность порта составляет 500 тысяч тонн грузов в год, а протяженность причала — 383 метра, что позволяет принимать одновременно три сухогрузных судна типа «река-море» с грузоподъемностью до 7 тысяч тонн и осадкой до 5 метров.

Единовременное размещение груза в порту может достигать 80 тысяч тонн сортовой металлопродукции на открытых складах, а также имеются крытые склады общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Пропускная способность причалов составляет 100 тысяч тонн в месяц.