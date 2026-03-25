Для студентов из Новокольцовского изменят схему движения городского транспорта

Маршруты общественного транспорта Екатеринбурга могут ждать изменения из-за запуска второй очереди кампуса Уральского федерального университета. Об этом заявил ректор вуза Илья Обабков.

По его словам, студентов в Новокольцовском станет больше и схема движения городского транспорта в микрорайоне тоже должна будет измениться.

"Популярность у кампуса очень высокая, все комнаты общежитий заняты. Но мы сейчас меняем модель образования, поскольку сюда переезжают два института, которые были в центре Екатеринбурга", - пояснил ректор в эфире ОТВ.

Он добавил, что УрФУ уже обсуждает с мэрией как этот вопрос, так и возможность создать новую модель транспортных потоков.

Напомним, что в Новокольцовском со следующего учебного года начнут работать Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления и Специализированный учебно‑научный центр – СУНЦ УрФУ.